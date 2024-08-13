Владимир Путин назначил главу Верховного суда Татарстана — им стал Азат Гильмутдинов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателя Верховного суда Татарстана. Им стала глава Зеленодольского горсуда Азат Гильмутдинов.

В данный момент он находится в отпуске, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе горсуда.

Кандидатуру Азата Гильмутдинова рекомендовала к назначению главой ВС РТ Высшая квалифколлегия судей РФ по итогам рассмотрения документов трех претендентов, сообщают источники «Реального времени». На должность также претендовали зампред Верховного суда Татарстана Максим Беляев и зампред Шестого КСОЮ Радик Габдуллин.

Тем же указом Путин назначил еще двух судей Верховного суда Татарстана — ими стали Самат Каримов и Юлия Конышева.

Напомним, конкурс на пост руководителя Верховного суда РТ был объявлен еще в ноябре 2022-го — за полгода до истечения второго срока полномочий действующего председателя Ильгиза Гилазова. В мае его проводили в почетную отставку, в июле Гилазов возглавил Конституционный совет республики, а вопрос с назначением нового председателя Верховного суда РТ затянулся, поскольку конкурс пришлось объявлять повторно.

Напомним, конкурс на пост руководителя Верховного суда РТ был объявлен еще в ноябре 2022-го — за полгода до истечения второго срока полномочий действующего председателя Ильгиза Гилазова. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Обязанности председателя Верховного суда с мая исполняет зампред по административным делам Эдуард Каминский.

Дарья Пинегина