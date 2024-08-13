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Владимир Путин назначил главу Верховного суда Татарстана — им стал Азат Гильмутдинов

15:35, 13.08.2024
Владимир Путин назначил главу Верховного суда Татарстана — им стал Азат Гильмутдинов
Фото: скриншот с сайта Зеленодольского горсуда

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателя Верховного суда Татарстана. Им стала глава Зеленодольского горсуда Азат Гильмутдинов.

В данный момент он находится в отпуске, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе горсуда.

Кандидатуру Азата Гильмутдинова рекомендовала к назначению главой ВС РТ Высшая квалифколлегия судей РФ по итогам рассмотрения документов трех претендентов, сообщают источники «Реального времени». На должность также претендовали зампред Верховного суда Татарстана Максим Беляев и зампред Шестого КСОЮ Радик Габдуллин.

Тем же указом Путин назначил еще двух судей Верховного суда Татарстана — ими стали Самат Каримов и Юлия Конышева.

Напомним, конкурс на пост руководителя Верховного суда РТ был объявлен еще в ноябре 2022-го — за полгода до истечения второго срока полномочий действующего председателя Ильгиза Гилазова. В мае его проводили в почетную отставку, в июле Гилазов возглавил Конституционный совет республики, а вопрос с назначением нового председателя Верховного суда РТ затянулся, поскольку конкурс пришлось объявлять повторно.

Напомним, конкурс на пост руководителя Верховного суда РТ был объявлен еще в ноябре 2022-го — за полгода до истечения второго срока полномочий действующего председателя Ильгиза Гилазова. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Обязанности председателя Верховного суда с мая исполняет зампред по административным делам Эдуард Каминский.

Дарья Пинегина
Справка

Гильмутдинов Азат Мансурович

  • Родился в 1980 году.
  • В 2002 году окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина.
  • С 2002 по 2009 год — помощник судьи Авиастроительного районного суда г. Казани Республики Татарстан.
  • С 2009 по 2014 год — судья Московского районного суда г. Казани Республики Татарстан.
  • С 2014 по 2019 год — судья Верховного суда Республики Татарстан.
  • С октября 2019 года — председатель Зеленодольского городского суда Республики Татарстан.

Имеет четвертый квалификационный класс.

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