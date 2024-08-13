Владимир Путин назначил главу Верховного суда Татарстана — им стал Азат Гильмутдинов
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателя Верховного суда Татарстана. Им стала глава Зеленодольского горсуда Азат Гильмутдинов.
В данный момент он находится в отпуске, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе горсуда.
Кандидатуру Азата Гильмутдинова рекомендовала к назначению главой ВС РТ Высшая квалифколлегия судей РФ по итогам рассмотрения документов трех претендентов, сообщают источники «Реального времени». На должность также претендовали зампред Верховного суда Татарстана Максим Беляев и зампред Шестого КСОЮ Радик Габдуллин.
Тем же указом Путин назначил еще двух судей Верховного суда Татарстана — ими стали Самат Каримов и Юлия Конышева.
Напомним, конкурс на пост руководителя Верховного суда РТ был объявлен еще в ноябре 2022-го — за полгода до истечения второго срока полномочий действующего председателя Ильгиза Гилазова. В мае его проводили в почетную отставку, в июле Гилазов возглавил Конституционный совет республики, а вопрос с назначением нового председателя Верховного суда РТ затянулся, поскольку конкурс пришлось объявлять повторно.
Обязанности председателя Верховного суда с мая исполняет зампред по административным делам Эдуард Каминский.
Справка
Гильмутдинов Азат Мансурович
- Родился в 1980 году.
- В 2002 году окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина.
- С 2002 по 2009 год — помощник судьи Авиастроительного районного суда г. Казани Республики Татарстан.
- С 2009 по 2014 год — судья Московского районного суда г. Казани Республики Татарстан.
- С 2014 по 2019 год — судья Верховного суда Республики Татарстан.
- С октября 2019 года — председатель Зеленодольского городского суда Республики Татарстан.
Имеет четвертый квалификационный класс.
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