Управление жилищной политики Казани возглавила Лилия Шарипова

Управление жилищной политики исполкома Казани возглавила Лилия Шарипова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

О кадровом назначении объявил мэр Казани Ильсур Метшин на аппаратном совещании. Он отметил, что Лилия Шарипова с 2006 года работает в структурах исполкома Казани. По словам мэра, Шарипова — юрист по образованию и до сих пор лично участвует в процессах, отстаивая интересы граждан.

На прошлой неделе экс-главу Управления жилищной политики Рената Шамсутдинова назначили главой администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. О кадровых перестановках мэр объявил активам районов в ДК им. Ленина.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил большой опыт Рената Шамсутдинова, который позволит ему выполнять задачи, поставленные президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, казанцами и временем.

Напомним, с 2020 года Лилия Шарипова занимала должность первого заместителя начальника Управления жилищной политики.

Разиль Самигуллин