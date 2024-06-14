Глава Верхнеуслонского района Татарстана Марат Зиатдинов возглавил Госкомитет РТ по закупкам
Глава Верхнеуслонского района Татарстана Марат Зиатдинов возглавил Госкомитет РТ по закупкам. Указ об этом подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.
По данным источников «Реального времени», Верхнеуслонский район возглавил Евгений Варакин, заместитель премьер-министра Татарстана, ответственный за подшефный Татарстану Лисичанск. Представитель Татарстана в ЛНР будет определен позже.
Марат Зиатдинов возглавлял район с 2011 года. На посту главы Госкомитета РТ по закупкам он сменил Руслана Сабирова, который покинул должность в апреле 2024 года.
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