Новым председателем Арбитража Татарстана может стать Виталий Гильмутдинов

Фото: взято с сайта Арбитражного суда Поволжского округа

Сегодня в Москве определили кандидата на пост главы Арбитражного суда Татарстана. Из трех претендентов Высшая квалифколлегия судей РФ выбрала Виталия Гильмутдинова, в данный момент он руководит судебным составом в Арбитраже Поволжского округа.



Также в конкурсе на председательскую вакансию участвовали экс-главы татарстанского Арбитража Максим Боровков и действующий зампред АС республики Милена Исхакова, но они отозвали свои заявления.

Виталию Гильмутдинову в этом году будет 43. Он на несколько месяцев моложе прежнего председателя АС Татарстана. Родом кандидат из Оренбурга, там же окончил филиал Московской государственной юракадемии. Карьеру начинал в 2003-м — в юротделе регионального управления казначейства, полгода в 2005-м работал помощником судьи в Ленинском суде Оренбурга, затем вернулся в казначейство, где дослужился до замначальника юридического отдела. А в 2010-м был назначен судьей оренбургского арбитража. С 2018-го работает судьей Арбитражного суда Поволжского округа. Имеет звание кандидата юридических наук.

Кандидата на пост председателя Шестой кассации в Москве сегодня выбрать не смогли.