Министерство внутренних дел по РТ возглавил Дамир Сатретдинов
Как сообщают СМИ, министром внутренних дел по Республике Татарстан стал генерал-майор полиции Дамир Сатретдинов. Нового руководителя МВД Татарстана представят ведомству 6 марта.
Дамир Сатретдинов служит в органах внутренних дел с 1994 года. Начинал карьеру оперуполномоченным отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Астрахани.
В феврале 2020 года Сатретдинова назначили заместителем министра — начальником полиции МВД по Республике Хакасия, а в октябре того же года — начальником управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
За время службы Дамир Сатретдинов получил ведомственные и государственные награды.
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