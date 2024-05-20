Назначен новый глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани

Фото: Динар Фатыхов

Назначен новый глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. Им стал Ренат Шамсутдинов, ранее он возглавлял Управление жилищной политики. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Ренат Шамсутдинов окончил Казанский государственный университет, а также институт международного права и экономики. У Шамсутдинова уже есть опыт работы в органах власти: он работал в районной администрации. С 2011 года он занимался реализацией жилищных программ и в 2019 году возглавил Управление жилищной политики.

Прежний глава районов Фанис Нурмухаметов стал директором «Казэнерго». На посту директора «Казэнерго» он сменил Рустама Габдулхакова, который в свою очередь возглавил казанское МУП «Водоканал». Рустам Габдулхаков стал преемником Андрея Егорова, руководившего предприятием с 2009 года. Егоров, в свою очередь, возглавил комитет Госсовета Республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию.



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Разиль Самигуллиин