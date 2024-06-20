В этом году КАЗ собирается сдать первый новый Ту-214 — на разной стадии готовности находятся 12 самолетов

Фото: Максим Платонов

В этом году Казанский авиационный завод собирается сдать первый самолет Ту-214, сообщил «Реальному времени» первый замгендиректора ОАК Константин Тимофеев.

— На разной стадии готовности находятся 12 пассажирских самолетов Ту-214, — заявил он на встрече со студентами КНИТУ-КАИ.



Как дополнительно сообщили в пресс-службе ОАК «Реальному времени», в плане 2024 года находится выпуск одного нового самолета и одного лайнера с восстановлением летной годности. В 2025-м планируется выпустить четыре самолета, в 2026-м — семь самолетов.

— Пока отклонений от плана нет, — подчеркнули там.

В этом году Казанский авиационный завод собирается сдать первый самолет Ту-214, сообщил «Реальному времени» первый замгендиректора ОАК Константин Тимофеев. Реальное время / realnoevremya.ru

В настоящее время идет модернизация самолета Ту-214. Обновляется система вычислительных систем, устанавливаются новые радары, но есть проблемы с заменой систем электрооборудования, гидросистемы.

— В идеале, должен быть ровным фюзеляж, — подчеркнул Константин Тимофеев.

Обновление затрудняет тот факт, что серийное производство Ту-214 было меньшим, чем, скажем, у Superjet. Первый замгендиректора ОАК прогнозирует, что основным поставщиком композитных материалов станет «Росатом»:

— Надеюсь, что договоримся за разумные деньги. Но главное — нарастить серийность Ту-214.

Напомним, авиакомпания «ЮВТ Аэро», осуществляющая регулярные пассажирские перевозки из Татарстана, планирует получить первые самолеты Ту-214 в октябре 2025 года.

Ту-214 — среднемагистральный пассажирский самолет. Он вмещает до 210 пассажиров. Максимальная дальность полета — 6,5 тыс. км. В условиях западных санкций против России, ограничивших поставки самолетов Boeing и Airbus, планируется наладить серийное производство Ту-214. Изначально прогнозировали, что объем производства Ту-214 к 2025 году составит 10 машин в год. С 2027 года целевой объем производства должен достичь 20 самолетов ежегодно.

Луиза Игнатьева