«Грамотный специалист»: в Казани представили нового главу Арбитражного суда РТ

Виталий Гильмутдинов сумеет правильно организовать работу, убеждены коллеги

Фото: Мария Зверева

Сегодня коллективу Арбитражного суда РТ представили нового председателя Виталия Гильмутдинова. Во время церемонии его назвали грамотным специалистом, который правильно организует работу. Поздравляя нового шефа татарстанского арбитража, раис Татарстана отметил, что тот профессионал с большим опытом работы и прекрасно владеет экономической ситуацией в республике.

«Правильно организует работу Арбитражного суда РТ»

Виталия Гильмутдинова представил коллективу заместитель председателя Верховного суда России — председатель Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ Юрий Иваненко. Он напомнил, что новый руководитель татарстанского арбитража более 21 года в юридической профессии, а карьеру начинал в Оренбургской области, когда в 2010 году стал судьей арбитражного суда области. В 2018 году возглавил поволжский арбитраж, где трудился до недавнего времени.

— Мы уверены, что Виталий Ринатович правильно организует работу Арбитражного суда РТ, используя свой предыдущий опыт работы, знания, умения и навыки своих наставников, и правильно будет взаимодействовать с органами государственной власти, в том числе Татарстана, — подчеркнул он.

Виталия Гильмутдинова представил коллективу заместитель председателя Верховного Суда России — председатель Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ Юрий Иваненко. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Учитывая, что современное правосудие — это все-таки результат коллективного труда, Верховный суд РФ выражает уверенность, что новому руководителю АС РТ окажут всестороннюю поддержку в республике, добавил Иваненко. По его словам, сейчас арбитражные суды оказывают существенное влияние на экономику России и республики, поэтому каждое решение должно быть взвешенным.

«Время нестандартных решений»

Виталий Гильмутдинов был назначен председателем Арбитражного суда РТ 14 ноября 2024 года Указом президента РФ №981 сроком на 6 лет. В церемонии его представления коллективу кроме Иваненко сегодня участвовали новый председатель Арбитражного суда Поволжского округа Денис Плотников, главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, раис Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица.

— Мы пришли к тому, что сейчас время нестандартных решений по ряду категорий дел, в силу объективных обстоятельств. Здесь очень важна именно аппаратная работа, изучение судебной практики, анализ, а Верховный суд РФ, безусловно, будет делать все для того, чтобы своевременно давать разъяснения судебных практик, подготавливать обзоры, — сообщил замглавы ВС РФ.

Виталий Гильмутдинов был назначен председателем Арбитражного суда РТ в ноябре указом президента, в церемонии его представления коллективу приняли участие многие официальные лица. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Завершая выступление, он поблагодарил Рустама Минниханова за внимательное отношение к органам судебной власти, помощь и взаимодействие.

«Будем работать на благо страны»

В свою очередь раис Татарстана выразил признательность за этот выбор Верховному суду РФ и президенту страны Владимиру Путину. Отметил большой опыт Виталия Гильмутдинова, назвав его профессионалом своего дела, который «прекрасно владеет экономической ситуацией в республике».

— Виталий Ринатович, хотел бы пожелать вам успешной работы, коллектив у вас сплоченный, профессиональной. Нет никакого сомнения, что в вашем лице и лице ваших коллег из Арбитражного суда РТ мы будем вместе работать на благо нашей страны, — заявил он.

«Мы будем вместе работать на благо нашей страны», — заявил Рустам Минниханов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов в своей речи отметил, что назначение Гильмутдинова — это «огромное доверие», и выразил уверенность, что он его «блестяще оправдает», выстроив работу в строгом соответствии с Конституцией России. Преемник нового шефа АС РТ в поволжском арбитраже Денис Плотников поздравил коллег «за хорошее качество работы», отметив усложнение споров и повышенную нагрузку на судей в последние годы. Выразил готовность к взаимодействию, оказанию организационной и методической помощи.

Председатель Одиннадцатого апелляционного арбитражного суда Виктор Романов поздравил Гильмутдинова от имени своего судебного корпуса со вступлением в должность, а его коллектив — с обретением нового опытного руководителя. «Время волнений и переживаний прошло, впереди многотрудная повседневная совместная работа по осуществлению экономического правосудия», — подчеркнул он.

1 / 23 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева