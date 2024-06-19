Фаниль Аглиуллин назначен и.о. заместителя премьер-министра Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов назначил Фаниля Аглиуллина исполняющим обязанности заместителя премьер-министра республики. Его кандидатура должна будет пройти процедуру согласования в Госсовете, сообщает пресс-служба раиса.
Аглиуллин будет курировать восстановление подшефных городов Лисичанска и Рубежного.
С сентября 2019 года он занимал должность министра земельных и имущественных отношений. На эту должность раис назначил бывшего первого заместителя министра спорта России Азата Кадырова.
Аглиуллин окончил Казанский юридический институт МВД РФ. С 1995 года проходил службу в органах внутренних дел Российской Федерации.
Напомним, Евгений Варакин завершил работу в качестве вице-премьера, курирующего закрепленные за Татарстаном Лисичанск и Рубежное. Он возглавил Верхнеуслонский район.
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