Путин о ситуации в приграничных с Украиной регионах, заочный арест Айсина*, отключение монетизации на YouTube
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 12 августа.
- Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание по ситуации в Курской области. «Главная задача сейчас — выдавить и выбить противника с наших территорий и — совместно с пограничной службой — обеспечить надежное прикрытие госграницы», — заявил он. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ситуация в приграничных районах региона ухудшилась — значительно возросло количество обстрелов из ствольной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в настоящее время под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, где проживают около 2 тысяч человек, о судьбах которых ничего не известно.
- В Казани суд вынес решение о заочном аресте уехавшего в Турцию казанского политолога и публициста Руслана Айсина*. О его водворении в СИЗО с момента экстрадиции либо задержания на территории России просил Следком по Татарстану, одним из свидетелей дела стала осужденная и помилованная Владимиром Путиным гражданка США Алсу Курмашева.
- Сервис Google полностью отключил монетизацию для российских блогеров на площадке YouTube. Теперь контентмейкеры не смогут получать доход даже с тех реклам, которые посмотрели иностранные подписчики, данная ситуация возникла из-за закрытия доступа к AdSense.
- Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в 54 регионах страны подготовлены более 370 пунктов временного размещения для жителей приграничных районов Курской области. Он также добавил, что силы ведомства направили в регион еще 100 тонн гуманитарной помощи.
- Кабмин Татарстана утвердил новую республиканскую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 год. В рамках нее планируется расселение 17 помещений общей площадью 574,7 кв. м, расположенных в четырех многоквартирных домах.
- На 82-м году жизни скончался Виктор Мишин, который возглавлял Центральный комитет Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Пост он занимал с 1982 по 1986 годы.
- В Казани подвели предварительные итоги благоустройства общественных пространств. Из запланированных 17 объектов уже готовы шесть. На 11 объектах работы проводились за счет республиканских средств, а на остальных шести — по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». На эти цели выделили почти 5 млрд рублей.
- В исполкоме Альметьевского района Татарстана назначили двух новых руководителей. Замруководителя исполкома по цифровому развитию стал Ильнур Фасхутдинов, а Раиль Каюмов назначен начальником отдела муниципального заказа в Альметьевске.
- Крупнейший на планете айсберг А23а попал в вихрь в море Скоша и вновь остановился. Он откололся от ледника Антарктиды 38 лет назад и 30 лет стоял на мели в море Уэдделла. Ученые ААНИИ предполагают, что айсберг останется в одном из вихрей системы круговорота Уэдделла, что продлит ему жизнь.
- Во втором предсезонном матче «Ак Барс» одержал победу над «Куньлунем». Игра в Балашихе закончилась со счетом 4:3.
- В Казани запретят продажу алкоголя — это связано с проведением 14 августа матча Кубка России между казанским «Рубином» и питерским «Зенитом». Ограничение будет действовать 13 и 14 августа на территории, граничащей со стадионом «Ак Барс Арена», а также в центре Казани.
- Сегодня в Вахитовском райсуде Казани освободили из-под стражи водителя администрации Кировского и Московского районов города Альберта Шарапова. По ходатайству СК ему заменили содержание в СИЗО на запрет определенных действий.
- В Татарстане корпоративные расходы на ПО выросли на 1,7 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. Республика стала одним из семи регионов, где наблюдается наиболее выраженная динамика роста затрат на софт. Стоит добавить, что российские компании в 2023 году установили рекорд по тратам на программное обеспечение, которые достигли 329 млрд рублей.
- Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил усилить ответственность для хозяев агрессивных животных. В своем обращении к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву депутат предлагает рассматривать действия собаки как совершенные при участии владельца, если они привели к ущербу или травмам других людей и животных.
Ключевые события 900-го дня специальной военной операции на Украине:
- Подразделения российских войск освободили населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны. Российские военные удерживают инициативу на донецком направлении и успешно взламывают оборону противника. В настоящее время установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке. Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное. За прошедшую неделю также были освобождены Тимофеевка и Веселое.
- Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты и 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ.
- Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 40 беспилотных летательных аппаратов, из них 22 вне зоны проведения специальной военный операции.
Елизавета Пуншева
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*признан в России иноагентом