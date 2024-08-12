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В исполкоме Альметьевского района Татарстана назначили двух новых руководителей

13:07, 12.08.2024
В исполкоме Альметьевского района Татарстана назначили двух новых руководителей
Ильнур Фасхудинов новый заместитель руководителя по цифровому развитию. Фото: предоставлено пресс-службой Альметьевского района

В исполкоме Альметьевского района Татарстана назначили двух новых руководителей. Об этом сообщает пресс-служба города в своем телеграм-канале.

Замруководителя исполкома по цифровому развитию стал Ильнур Фасхутдинов, ранее занимавший должность начальника управления по делам детей и молодежи района.

Также Раиль Каюмов назначен начальником отдела муниципального заказа в Альметьевске. Ранее он занимал должность главного специалиста отдела.

Напомним, что в ноябре президент Владимир Путин назначил нового зампреда Альметьевского городского суда — Рамзию Хабибуллину.

Анастасия Фартыгина

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