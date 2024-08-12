«О чем с ними вообще можно говорить?»: Путин провел совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах

«Атаковав российский регион, киевский режим пытается улучшить свои переговорные позиции»

Президент России Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах — Брянской, Белгородской и Курской областях.

— Главная задача сейчас — выдавить и выбить противника с наших территорий и — совместно с пограничной службой — обеспечить надежное прикрытие госграницы, — заявил глава государства. — Цель ВСУ — посеять рознь, запугать людей, разрушить единство российского общества, то есть нанести удар по внутриполитической ситуации.

По словам президента, атаковав российский регион, киевский режим пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем. Путин перечислил первостепенные цели для структур:

для ФСБ и Росгвардии — обеспечить режим контртеррористической ситуации и эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника;

для гражданских ведомств — снабжение силовых структур всем необходимым;

для руководителей регионов — оказать поддержку мирным гражданам, нуждающимся в помощи и защите.

— Не буду всего перечислять, но это, безусловно, касается промышленности, транспорта, строительного комплекса, медицины и финансового обеспечения, — уточнил Владимир Путин.



Российский президент заявил, что ситуация с переговорами с теми, кто ведет огонь по гражданским лицам, затрудняется вплоть до невозможности их проведения.

— Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить? — подчеркнул он. — Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования, так же как и от предложений заинтересованных и нейтральных посредников. Судя по всему, противник при помощи западных хозяев выполняет их волю.

Тем не менее после событий в Курской области продвижение российской армии, добровольцев и ветеранов не только не снизилось, а наоборот, увеличилось в 1,5 раза, отметил президент.

О чем доложили губернаторы регионов:

Брянская область

Александр Богомаз, губернатор Брянской области, сообщил, что ситуация в регионе на данный момент остается стабильной. Количество обстрелов со стороны ВСУ не превышает 80–90 в неделю. Однако все чаще от атак страдает мирное население.



По словам губернатора, жителям приграничных населенных пунктов предлагают эвакуироваться, но пока что «никто не изъявил желания покинуть свои дома».



— В Брянской области на случай необходимости развернуто 1576 мест во временных пунктах размещения (ПВР). Их вместимость может быть увеличена до более чем 32 000 человек, — добавил Богомаз.

Белгородская область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ситуация в приграничных районах региона ухудшилась — значительно возросло количество обстрелов из ствольной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Также кратно увеличилось число атак беспилотных летательных аппаратов.



— Самая напряженная обстановка сейчас наблюдается в Шебекинском районе. В прошлом году там было ранено почти 300 человек, а 36 человек погибли. Ежедневно в районе фиксируется от трех до пяти атак, — уточнил Гладков.



По оценкам властей, около 50–70% жителей города Шебекино покинули свои дома. Вячеслав Гладков выразил надежду, что жители Краснояружского района смогут вернуться домой уже завтра, за исключением жителей трех населенных пунктов. Губернатор предложил распространить мораторий на выплату ипотеки и кредитов на пострадавшие районы Белгородской области — президент поддержал эту инициативу.

Курская область

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что противник продвинулся вглубь региона на 12 км, а линия фронта растянулась на 40 км.



По словам Алексея Смирнова, ВСУ выпустили по региону 194 ракеты, из которых 147 были сбиты. В настоящее время под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, где проживает около 2000 человек, о судьбах которых ничего не известно.



— Кроме того, в разы увеличилось количество атак с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет. В результате этих атак в Курской области погибли 12 мирных жителей, 121 человек получил ранения, среди них 10 детей. Двое волонтеров пропали без вести в зоне боевых действий, — рассказал Смирнов. — Для защиты региона приступили к строительству 90 взводных опорных пунктов.

В заключение президент заявил, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

Олег Исаков