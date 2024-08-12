На донецком направлении освобожден населенный пункт Лисичное

Фото: Динар Фатыхов

Подразделения российских войск освободили населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны.

Российские военные удерживают инициативу на донецком направлении и успешно взламывают оборону противника. В настоящее время установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке. Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное. За прошедшую неделю также были освобождены Тимофеевка и Веселое.

Всего в июле группировками российских войск «Центр» и «Юг» были освобождены 19 населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

4 августа подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоселовка Первая в Донецкой Народной Республике.