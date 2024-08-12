В Татарстане на создание и приобретение ПО потратили 1,7 млрд рублей
В Татарстане корпоративные расходы на ПО выросли на 1,7 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. Республика — один из семи регионов, где наблюдается наиболее выраженная динамика роста затрат на софт. Об этом сообщает ТАСС.
В список по расходам на ПО также вошли:
- Краснодарский край (5,8 млрд рублей);
- Ямало-Ненецкий автономный округ (3 млрд рублей);
- Челябинская область (2,3 млрд рублей);
- Вологодская области (2 млрд рублей).
Российские компании в 2023 году установили рекорд по тратам на программное обеспечение, которые достигли 329 млрд рублей.
За последние 6 лет годовые корпоративные затраты на ПО в России выросли почти в три раза. Среднестатистическая российская компания в 2023 году потратила 3,9 млн рублей на программное обеспечение.
Подчеркнем, что премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что к 2030 году 80% российских предприятий перейдут на отечественный программный продукт.
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