В Татарстане на создание и приобретение ПО потратили 1,7 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане корпоративные расходы на ПО выросли на 1,7 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. Республика — один из семи регионов, где наблюдается наиболее выраженная динамика роста затрат на софт. Об этом сообщает ТАСС.

В список по расходам на ПО также вошли:

Краснодарский край (5,8 млрд рублей);

Ямало-Ненецкий автономный округ (3 млрд рублей);

Челябинская область (2,3 млрд рублей);

Вологодская области (2 млрд рублей).

Российские компании в 2023 году установили рекорд по тратам на программное обеспечение, которые достигли 329 млрд рублей.

За последние 6 лет годовые корпоративные затраты на ПО в России выросли почти в три раза. Среднестатистическая российская компания в 2023 году потратила 3,9 млн рублей на программное обеспечение.

Подчеркнем, что премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что к 2030 году 80% российских предприятий перейдут на отечественный программный продукт.

Анастасия Фартыгина