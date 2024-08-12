Самый большой в мире айсберг попал в океанский вихрь у Антарктиды и остановился

Крупнейший на планете айсберг А23а попал в вихрь в море Скоша и вновь остановился. Этот ледяной гигант откололся от ледника Антарктиды 38 лет назад и 30 лет стоял на мели в море Уэдделла, сообщила пресс-служба Арктического и Антарктического НИИ.



Весной прошлого года он начал дрейфовать вдоль берегов Антарктического полуострова. За год под воздействием ветров и течений он почти не потерял в размерах и остался самым большим из ныне существующих — его площадь составляет около 4 366 кв. км.

Ученые ААНИИ предполагают, что айсберг останется в одном из вихрей системы круговорота Уэдделла, что продлит ему жизнь.

Научный сотрудник отдела океанологии ААНИИ Сергей Кашин рассказал, что айсберг попал в «вихрь Тейлора». Это явление возникает, когда струи Антарктического циркумполярного течения отклоняются при обтекании подводной возвышенности и образуют замкнутую циркуляцию, которая захватывает айсберг в «плен».

При этом на подводную часть айсберга продолжают активно воздействовать теплые воды АЦТ, поэтому с большой долей вероятности А23а все же разрушится, после чего его части продолжат путь в море Скоша. Но из-за размеров айсберга на это может уйти немало времени.

Напомним, пик ледового покрытия Северного Ледовитого океана в 2023 году сократился примерно на 650 тыс. квадратных километров.