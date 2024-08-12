Ушел из жизни бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин

На 82-м году жизни скончался Виктор Мишин, который возглавлял Центральный комитет Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи с 1982 по 1986 годы. Об этом ТАСС сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Геннадий Зюганов охарактеризовал Виктора Мишина как грамотного, инициативного и профессионального человека. Также он отметил, что Мишин был опытным комсомольским организатором, который занимался всеми крупными событиями в советское время — от Олимпиады до стройки БАМа.

— Уверен, что тот уникальный опыт, которым обладали наши молодежные комсомольские лидеры, в нынешних условиях будет обязательной востребован, — сказал лидер КПРФ.