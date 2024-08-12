«Ак Барс» обыграл «Куньлунь» в рамках второго матча предсезонки

Фото: Динар Фатыхов

Во втором предсезонном матче «Ак Барс» одержал победу над «Куньлунем» со счетом 4:3.



В начале встречи, на 15-й минуте, «барсы» открыли счет — новичок команды Ник Петан отдал передачу на Дмитрия Яшкина, который отправил шайбу в пустые ворота соперника. Через 2 минуты Илья Сафонов забил гол, и счет стал 2:0 в пользу гостей.

На 33-й минуте казанцы увеличили свое преимущество: Альберт Яруллин, вернувшийся в команду в текущее межсезонье, мощным броском отправил шайбу в ворота соперника, сделав счет 3:0. Однако «Куньлунь» быстро отыгрался: Джайден Халбжевакс забил гол в контратаке.



Интригу в игру вернул Крис Уилки на 47-й минуте, когда переиграл Тимура Билялова в выходе «1 в 0». За 5 минут до конца третьего периода хозяева льда смогли сравнять счет — гол забил Паркер Фу. Однако за 3 минуты до конца основного времени Семен Кошелев в большинстве поразил ворота Константина Волкова.

Олег Исаков