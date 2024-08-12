В Казани обновили 6 из 17 городских общественных пространств: что готово и что осталось

Фото: Максим Кокунин

«Самый главный результат работы — это когда жители города приходят в парки, гуляют там с семьями и детьми»

В Казани подвели предварительные итоги благоустройства общественных пространств. Из запланированных 17 объектов уже готовы шесть. На 11 объектах работы проводились за счет республиканских средств, а на остальных шести — по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», рассказал замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

Напомним, что на проведение работ выделили почти 5 млрд рублей, а мэр города Ильсур Метшин отметил, что каждый день работа шла кропотливо, и подчеркнул, что погодные условия постоянно создавали трудности.

— Каждое благоустроенное общественное пространство увеличивает зеленый каркас столицы Татарстана, — заявил Игорь Куляжев. — Самый главный результат работы — это когда жители города приходят в парки, гуляют там с семьями и детьми, которые играют на площадках. Мы прирастаем и новыми общественными пространствами.

Из запланированных 17 объектов уже готовы шесть. взято с kzn.ru

Что успели сделать?



Сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана

В сквере на улице Карбышева проходит реконструкция в рамках федеральной программы. На данный момент здесь уже проложили тротуары, установили ограждения вокруг фонтана, дополнительное освещение и камеры видеонаблюдения. До конца августа планируется установить малые архитектурные формы, детские игровые площадки и организовать спортивные зоны.

Привокзальная площадь Ж/Д станции «Казань-2»

В рамках благоустройства второй очереди общественного пространства в сквере возле железнодорожного вокзала «Казань-2» установили 45 малых архитектурных форм: скамейки и урны. Для комфорта жителей и гостей города в сквере разместили 30 скамеек со спинками и без них. А вдоль дорожек установили 15 вместительных бетонных урн, чтобы поддерживать чистоту и порядок в этом прекрасном месте.

Парк Петрова

В Кировском районе с начала июля ведется реконструкция парка Петрова. В этом году на площади в полгектара обновят детские площадки для детей младшего и старшего возраста, а также проложат дорожки и освещение. Работы проводятся параллельно с заменой тепловых сетей.

Куляжев заверил, что если будет выделено соответствующее финансирование, то реконструкция парка будет полностью завершена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Большое Чайковое озеро

На Большом Чайковом озере работы также начались в первую неделю июля. По словам городских властей, у горожан появится обустроенная зона отдыха со скамьями и пирсом, смотровой площадкой, небольшим павильоном с кофейней и общественными туалетами. Также благодаря работам появится новая пешеходная связь с улицей Адоратского. Стоит отметить, что именно эта территория стала победителем в голосовании на обустройство общественных пространств.

Сквер возле роддома №3

На перекрестке улиц Бутлерова и Толстого, рядом с роддомом №3, завершается благоустройство небольшого сквера. Возле памятника хирургу Александру Вишневскому появится зона отдыха со скамьями, дополнительным освещением и озеленением. Здесь уже выложена современная брусчатка.

Бульвар на Серова

В этом году откроется первый участок бульвара на улице Серова — от мечети «Ярдэм» до водоема. Парк будет полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями.



Сейчас здесь устанавливают специальные спортивные тренажеры, создают событийную зону, детские игровые площадки и площадку для игры в бочча. Также вдоль бульвара оборудуют парковочные места, в том числе для людей с ограниченной мобильностью.

К 10 октября закончится благоустройство территории у нового здания театра Камала

Еще одной важной задачей стало обустройство прилегающей территории к строящемуся зданию нового театра Камала на набережной озера Нижний Кабан. На эти работы выделили больше всего средств — 1,1 млрд рублей.

— Перед центральным входом в здание расположатся театральная площадь и театральный сад с зонами отдыха. Между театром и набережной появится событийная площадка и амфитеатр. Прогулочные дорожки набережной будут переустроены с маршрутами вокруг здания, также обустроят пирс с доступом к воде, — рассказал замруководителя.

Новое здание театра, напомним, рассчитано на 1370 мест: большой зал вместит 788 посадочных мест, восточный будет рассчитан на 242 места, универсальный — до 300, камерный — на 40.

К озеленению территории приступят 1 сентября — рабочие создадут театральный лес, который станет прямым продолжением набережной озера. Рядом с новым театром также появится парк — все работы закончатся до 10 октября.



Олег Исаков