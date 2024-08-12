В Татарстане на новую программу по расселению из аварийного жилья направят более 73 млн рублей

Фото: Гульнара Раянова

Кабмин Татарстана утвердил новую республиканскую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 год. В рамках нее планируется расселение 17 помещений общей площадью 574,7 кв. м, расположенных в четырех многоквартирных домах. Постановление об этом появилось на сайте правовых актов Татарстана.



Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета и бюджета Республики Татарстан. Доля софинансирования из республиканского бюджета составляет 18%. Общий объем выделенных средств составит 73,3 млн рублей.



По состоянию на первый квартал 2024-го 160 домов в Татарстане признаны аварийными и непригодными для проживания в связи с физическим износом. В них расположены 2 458 помещений общей площадью 79,5 тыс. кв.м. Всего там проживают 5 488 человек.

Проектная документация должна обеспечивать безопасность и комфорт жильцов, включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями.

Краткое описание ключевых требований к новому жилью:

Строительство из камня, железобетона или дерева.

Подключение к централизованным сетям и необходимым инженерным системам.

Наличие электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, отопления и противопожарной безопасности.

Лифты, оснащенные специальным оборудованием для удобства инвалидов.

Антивандальное освещение лестничных площадок, входов в подъезды и подвал.

Металлические дверные блоки с замками, ручками и автодоводчиками.

Благоустроенная придомовая территория.

Жилые помещения должны быть расположены на любых этажах, кроме подвального, цокольного, технического и мансардного.

Дом, приобретаемый по муниципальному контракту для переселения граждан из аварийного жилья, должен соответствовать требованиям проектной документации, иметь чистовую отделку «под ключ» и современное оборудование.

Дарья Пузикова