В Татарстане на новую программу по расселению из аварийного жилья направят более 73 млн рублей
Кабмин Татарстана утвердил новую республиканскую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 год. В рамках нее планируется расселение 17 помещений общей площадью 574,7 кв. м, расположенных в четырех многоквартирных домах. Постановление об этом появилось на сайте правовых актов Татарстана.
Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета и бюджета Республики Татарстан. Доля софинансирования из республиканского бюджета составляет 18%. Общий объем выделенных средств составит 73,3 млн рублей.
По состоянию на первый квартал 2024-го 160 домов в Татарстане признаны аварийными и непригодными для проживания в связи с физическим износом. В них расположены 2 458 помещений общей площадью 79,5 тыс. кв.м. Всего там проживают 5 488 человек.
Проектная документация должна обеспечивать безопасность и комфорт жильцов, включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями.
Краткое описание ключевых требований к новому жилью:
- Строительство из камня, железобетона или дерева.
- Подключение к централизованным сетям и необходимым инженерным системам.
- Наличие электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, отопления и противопожарной безопасности.
- Лифты, оснащенные специальным оборудованием для удобства инвалидов.
- Антивандальное освещение лестничных площадок, входов в подъезды и подвал.
- Металлические дверные блоки с замками, ручками и автодоводчиками.
- Благоустроенная придомовая территория.
- Жилые помещения должны быть расположены на любых этажах, кроме подвального, цокольного, технического и мансардного.
Дом, приобретаемый по муниципальному контракту для переселения граждан из аварийного жилья, должен соответствовать требованиям проектной документации, иметь чистовую отделку «под ключ» и современное оборудование.
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