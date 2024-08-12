«Ущерб причинен не его действиями»: в Казани выпустили из СИЗО водителя экс-главы КирМоса

Фото: Ирина Плотникова

Только что в Вахитовском райсуде Казани освободили из-под стражи водителя администрации Кировского и Московского районов Казани Альберта Шарапова. По ходатайству СК ему заменили содержание в СИЗО запретом определенных действий, передает с места журналист «Реального времени».



Свое ходатайство следователь 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Евгения Романова мотивировала так:

— Как установлено материалами дела, ущерб причинен не действиями Шарапова, а действиями должностного лица, которое давало порочные указания устраивать родственников Шарапова на работу в ДРЭУ, устраивая тем самым доплаты своему водителю — по указанию Миронова он работал сверхурочно, задерживался послед рабочего дня, выходил в выходные и праздники.

Романова просила установить обвиняемому водителю запреты на использование средств связи и смену места жительства и возложить обязанность являться по вызову следствия.

Сам Шарапов на заседании сказал лишь несколько слов. Поначалу поддержал ходатайство СК. Однако после выступления адвокатов изменил позицию. «Запрет определенных действий тоже жесткая мера, прошу вообще отменить меру пресечения и избрать подписку о невыезде», — сообщил суду в защиту обвиняемого Тагир Мухутдинов. «Мы считаем, ограничение свободы — избыточно», — поддержал коллегу Павел Мазуренко.

В свою очередь представитель прокуратуры Вахитовского района Михаил Житлов просил суд удовлетворить ходатайство СК.

Напомним, за решеткой Шарапов оказался в начале июля, а через три недели в СИЗО водворили и его бывшего шефа Сергея Миронова. Водителю предъявлены обвинения по трем эпизодам мошенничества с общим ущербом бюджету 1,3 млн рублей.

По версии СК, на протяжении четырех лет Шарапов получал «вторую» зарплату на счета своего брата, отца и приятеля, которых фиктивно оформляли в качестве сотрудников МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района».

Миронову по этой истории трудоустройства вменяется три эпизода превышения полномочий с тяжкими последствиями и пока два эпизода мошенничества. Следователи полагают, что именно он был инициатором незаконной схемы оплаты сверхурочного труда двух своих водителей — Шарапова и Златковского. Второй возил главу двух районов в 2017—2020 годах. Общий ущерб бюджету на момент избрания меры пресечения Миронову в СК оценивали примерно в 2 млн рублей.

Также в предъявленном обвинении экс-чиновника фигурирует эпизод злоупотребления полномочиями. По версии следствия, мать обвиняемого Ирина Миронова, собственница помещений в новостройке на улице Комсомольской, за парком «Кырлай», еще в августе 2018-го сдала их ООО «Агроторг», в ноябре того же года там провели ремонт с перепланировкой и открыли магазин сети «Пятерочка». А в июле 2020-го Миронов, как глава районов, дал добро своей матери на эту же перепланировку, тем самым узаконив ее задним числом. Между тем часть работ затронула общедомовое имущество и конструкции дома, ведь для разгрузки товара из оконного проема сделали дверной. Глава районов действовал умышленно, вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, полагают силовики.

Альберт Шарапов на старте следствия вину отрицал. Данную позицию он не поменял до сих пор, однако дал признательные показания против себя и своего шефа, а также заявил, что готов возместить «зарплатный» ущерб. На прошлой неделе на очной ставке с Сергеем Мироновым водитель вновь свидетельствовал против него.

Сам Сергей Миронов ни с одним эпизодом своего дела не согласен и в данный момент оспаривает свой арест. Не исключено, что законность данной меры пресечения для экс-руководителя КирМоса Верховный суд Татарстана оценит уже на этой неделе. Ранее Миронов с подачи прокуратуры Татарстана лишился должности с весьма неприятной формулировкой — по утрате доверия.



Ирина Плотникова