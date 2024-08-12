Алексей Смирнов отчитался о ситуации в Курской области: «Мы не знаем о судьбе порядка 2 тыс. человек»

На совещании с представителями силового блока президент России Владимир Путин заявил, что «стало ясно», почему Киев отказывался от предложений Москвы по мирному урегулированию. Глава государства назвал атаки ВСУ в Курской области попыткой улучшить свои переговорные позиции в будущем.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что ситуация в регионе сложная: под контролем противника находятся 28 населенных пунктов, «мы не знаем о судьбе порядка 2 тысяч человек». По словам Смирнова, эвакуации подлежат 180 тыс., но на данный момент выехали и были вывезены властями уже 121 тыс. жителей.

В результате атак ВСУ погибли 12 гражданских, ранен 121 человек.

7 августа Путин в ходе совещания с членами правительства призвал власти регионов страны включиться в оказание помощи Курской области.