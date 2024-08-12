Иноагентом займется Интерпол? В Казани заочно арестован политолог Руслан Айсин*

Фото: Олег Тихонов

В Казани суд вынес решение о заочном аресте уехавшего в Турцию казанского политолога и публициста Руслана Айсина*. О его водворении в СИЗО с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ просил Следком по Татарстану, одним из свидетелей дела стала осужденная и помилованная Путиным гражданка США Алсу Курмашева, — сообщают источники «Реального времени».



Первый шаг к экстрадиции

В марте 2023-го Минюст включил Айсина* в реестр иностранных агентов, указав, что тот «распространял через иностранные издания недостоверную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях и проводимой ими политике и высказывался против специальной военной операции на Украине».

Через год против него возбудили дело по двум статьям УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК) и реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК). По данным источников «Реального времени», первый эпизод появился ввиду отсутствия на новых публикациях политолога маркировки «иноагент», а второй — в связи с размещением на публичном канале в YouTube видеозаписи с заголовком «Как деколонизировать Россию?". В ней привлеченные силовиками усмотрели признаки унижения и неуважения к символам воинской славы России, памятным датам РФ, а также Конституции нашей страны и Российской федерации в целом.

В мае 2024-го в доме бывшей жены фигуранта в Набережных Челнах прошел обыск — забрали компьютеры и мобильные телефоны.

На старте расследования Айсина* объявили в федеральный розыск. 384-й военный следственный отдел СКР

На старте расследования Айсина* объявили в федеральный розыск. И установили — еще в декабре 2021 года он вылетел из Казани в Стамбул (Турция) без обратного билета, и больше в страну не возвращался.

В июне следователи заочно предъявили ему обвинение, а 24 июля подали документы на международный розыск, сообщают близкие к силовикам источники «Реального времени».

В минувшую пятницу, 9 августа, казанский суд рассмотрел ходатайство о заочном аресте обвиняемого политолога и вынес решение — заключить его в СИЗО на 2 месяца с момента задержания на территории РФ либо экстрадиции. Заочный арест — первый шаг этой длительной процедуры.

Уголовку обвиняемый расценил как «признание заслуг»

В своих постах заочно обвиняемый указывает, что уже несколько лет живет в Турции.

Руслану Айсину* — 44. Родился в Ульяновске, учился в татарской гимназии №2 им. Марджани в Казани, в 2003-м окончил истфак Казанского университета. Позднее возглавлял пресс-центр этого вуза, а еще — отдел во Всемирном конгрессе татар. На определенном этапе был лидером Всемирного форума татарской молодежи. А еще — учеником и личным помощником философа Гейдара Джамаля.

В настоящее время ведет блог в «Телеграме» и публикуется в интернет-издании «Idel Реалии»**, которое получило статус СМИ-иноагента еще в декабре 2017-го, в один день с «Голосом Америки»** и татаро-башкирской службой «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi)**.

Заочно обвиняемый продолжает работу в качестве публициста и блогера. скриншот видео с канала ТНВ

Регулярно выступает с резкими оценками инициатив татарстанских властей и суждениями о ходе специальной военной операции на Украине и будущем России.

«Уголовное дело против меня был вопросом времени. Я это понимал. Статус «иноагента» я игнорировал, решения суда тоже», — комментировал Руслан Айсин* СМИ-иноагенту свое уголовное преследование, называя его в какой-то степени «признанием заслуг в деле борьбы с режимом».

Свой статус иноагента он также не признавал, за что в прошлом году также заочно получил штраф 40 тысяч рублей от Роскомнадзора. Платить его отказался, пояснив журналистам, что взять с него нечего — в России активов нет.

Осужденная и освобожденная

Новый этап в уголовном деле блогера-политолога наступил после масштабной дипломатической операции по обмену заключенными между Россией, США и Германией. Она происходила как раз на территории Турции, в аэропорту Анкары.

В числе тех, кого передали Штатам российские спецслужбы, была и дважды осужденная Алсу Курмашева, редактор портала «Idel Реалии»** и татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свободы»**

19 июля Верховный суд Татарстана приговорил Алсу Курмашеву к 6,5 года колонии, 1 августа ее помиловали. Реальное время / realnoevremya.ru

В октябре 2023-го мировой суд наказал Курмашеву уголовным штрафом 10 тысяч рублей за неуведомление о наличии гражданства США. В декабре этот приговор вступил в силу. На тот момент осужденная уже находилась за решеткой по более тяжкому обвинению в целенаправленном сборе сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ без добровольной регистрации в реестре иноагентов.

Перед Верховным судом Татарстана этим летом она предстала уже за распространение фейков о российской армии — п. «г», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Дело рассматривалось в закрытом режиме, и 19 июля Курмашева получила 6,5 года колонии общего режима. Однако уже 1 августа она была помилована президентом Владимиром Путиным и получила свободу.

«В результате прошедшего в аэропорту города Анкары обмена на Родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети. Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности Российской Федерации», — комментировали случившееся в ФСБ.

Отметим, делом Курмашевой занимался тот же 1-й отдел по особо важным делам Следкома по РТ, где сейчас находится дело Айсина*. Причем, по данным «Реального времени», Курмашева, как редактор веб-площадки, где публикуется политолог, допрашивалась в качестве свидетеля предполагаемых преступлений политолога.

*Признан иноагентом на территории РФ.

** Признана Минюстом РФ иноагентом и нежелательной организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ

Ирина Плотникова