В России более 370 пунктов временного размещения готовы принять жителей приграничных районов Курской области
Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в 54 регионах страны подготовлены более 370 пунктов временного размещения для жителей приграничных районов Курской области.
Куренков подчеркнул, что необходимо увеличить количество таких пунктов в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. По его словам, в каждом пункте должны быть созданы комфортные бытовые условия, обеспечено наличие питьевой воды и организовано питание, а также предоставлены предметы первой необходимости.
Кроме того Куренков доложил, что силы ведомства направили в регион еще 100 тонн гуманитарной помощи.
Накануне туда прибыло около 80 тонн вещей — палатки, одеяла и постельные принадлежности, передвижные электростанции, средства гигиены, мебель, питьевая вода, продукты питания и многое другое. Общий вес помощи составил уже более 180 тонн.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.