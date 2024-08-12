В России более 370 пунктов временного размещения готовы принять жителей приграничных районов Курской области

Фото: Динар Фатыхов

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в 54 регионах страны подготовлены более 370 пунктов временного размещения для жителей приграничных районов Курской области.

Куренков подчеркнул, что необходимо увеличить количество таких пунктов в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. По его словам, в каждом пункте должны быть созданы комфортные бытовые условия, обеспечено наличие питьевой воды и организовано питание, а также предоставлены предметы первой необходимости.



Он также обсудил с представителями оперативной группы вопросы оказания помощи пострадавшему региону. взято с официального канала МЧС

Кроме того Куренков доложил, что силы ведомства направили в регион еще 100 тонн гуманитарной помощи.

Накануне туда прибыло около 80 тонн вещей — палатки, одеяла и постельные принадлежности, передвижные электростанции, средства гигиены, мебель, питьевая вода, продукты питания и многое другое. Общий вес помощи составил уже более 180 тонн.



Олег Исаков