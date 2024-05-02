Марат Хуснуллин рассказал об итогах всероссийского голосования по благоустройству

В России завершилось четвертое всероссийское голосование по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Его итоги представил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что при проведении благоустройства важно учитывать мнение граждан. По мнению премьер-министра страны Михаила Мишустина, всероссийское голосование — один из инструментов для этого. Жители принимают в нем участие с помощью специальной онлайн-платформы. Перечень объектов также определяют с учетом мнения жителей.

Интерес граждан к участию в голосовании растет, и ежегодно количество голосующих увеличивается на несколько миллионов. В 2024 году на обсуждение вынесено 5,4 тыс. объектов в 1,5 тыс. муниципальных образований. Впервые в голосовании приняли участие жители Херсонской области, и теперь в отборе территорий для благоустройства участвуют все четыре новых субъекта.

Всего в голосовании приняли участие 17,2 млн человек — на 3 млн больше, чем в 2023 году. Для удобства граждан разработан понятный, простой и доступный алгоритм голосования. Все желающие старше 14 лет голосовали:



на сайте za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

с помощью виджетов общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета;

через приложение волонтеров.

В 2024 году было задействовано около 215 тыс. волонтеров, и около 70% граждан проголосовали с их помощью. По итогам предыдущих голосований обновлено порядка 4,4 тыс. территорий, выбранных жителями. Напомним, за объекты благоустройства проголосовало более 413 тысяч татарстанцев.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин