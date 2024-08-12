В России предложили ужесточить наказание для владельцев агрессивных животных

Фото: Максим Платонов

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов предложил усилить ответственность для хозяев агрессивных животных. В своем обращении к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву депутат предлагает рассматривать действия собаки как совершенные при участии владельца, если они привели к ущербу или травмам других людей и животных. Об этом сообщает RT.

Чернышов отмечает, что поведение собаки является следствием бездействия и халатности хозяина. Владелец животного может быть привлечен к уголовной ответственности, если судом будет установлено, что питомец причинил тяжкий вред здоровью.

Депутат считает, что существующие штрафы за выгул собаки без намордника (1–2 тыс. рублей), за причинение ущерба чужому имуществу (1–2 тыс. рублей) и за нападение на другое животное (4–5 тыс. рублей) являются недостаточными.

Напомним, что в Татарстане за полгода зарегистрировано более 5,2 тысячи случаев обращения за медицинской помощью после нападения животных. Это на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Дарья Пузикова