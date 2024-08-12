Google полностью отключила монетизацию YouTube-блогерам из России

скриншот realnoevremya.ru . Фото: Максим Платонов

Сервис Google полностью отключил монетизацию для российских блогеров на площадке YouTube. Теперь контентмейкеры не смогут получать доход даже с тех реклам, которые посмотрели иностранные подписчики, данная ситуация возникла из-за закрытия доступа к AdSense, сообщает издание «Вечерняя Москва».

Монетизация у российских блогеров была отключена еще в 2022 году. Тогда у российских пользователей перестала отображаться реклама, за которую блогеры получали стабильный доход. Однако данное ограничение можно было обойти при помощи VPN-сервисов. В таком случае отечественные блогеры могли рассчитывать на такой доход.

Напомним, 8 августа у некоторых пользователей в России возникли проблемы с доступом к видеосервису YouTube через домашний интернет в веб-версии и в приложении. При этом при подключении через мобильную связь видеохостинг открывался и работал нормально.

Разиль Самигуллин