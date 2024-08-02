Экс-глава КирМоса в СИЗО, российским фигуристам сохранили бронзу, дело против сенатора Савельева
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 2 августа.
- Суд заключил под стражу до 1 октября бывшего главу Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова, которого ранее уволили по утрате доверия. Свою причастность к преступлениям и причинению ущерба бюджету задержанный в суде отрицал. Пока в актуальном обвинении Сергея Миронова — два эпизода зарплатных афер, три эпизода превышения полномочий и один эпизод злоупотребления ими.
- Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Канады на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении наград в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. Таким образом, российские фигуристы сохранят бронзовые медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
- Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против сенатора Дмитрия Савельева. Его подозревают в том, что он заказал убийство бизнесмена, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю.
- На Олимпиаде в Париже россиянка Анжела Бладцева успешно прошла квалификацию и вышла в финальную часть соревнований по прыжкам на батуте. В лучшей из двух попыток она набрала 55,710 балла и заняла четвертое место среди 16 участниц.
- Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали финалистками летней Олимпиады-2024 в Париже. В полуфинале они обыграли испанскую пару Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо со счетом 6:1, 6:2.
- Российская фармацевтическая компания зарегистрировала новый инсулин под названием «Ринглузин». Этот препарат является биоаналогом препарата «Апидра», производимого французской фармацевтической компанией.
- В Международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая произошли задержки двух рейсов. В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры сообщили, что рейс №WZ 4667 авиакомпании Red Wings в Астану был отложен с 09.40 до 16.30, а рейс №WZ 106 той же компании в Москву — с 14.40 до 19.05. Время вылета изменено по решению авиакомпании.
- Спасатели извлекли тело ребенка из-под завалов обрушившегося жилого дома в Нижнем Тагиле. Число погибших выросло до семи, среди них четверо детей. В настоящее время неизвестна судьба двух человек. Мэр города Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура.
- Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Участники обсудили вопросы международной повестки. Докладчиками выступили глава МИД Сергей Лавров и глава СВР Сергей Нарышкин.
- Казанский федеральный университет оплатит обучение детей участников специальной военной операции. Соответствующее решение принял ректорат КФУ, его поддержало руководство Татарстана.
- Управление Роспотребнадзора по Татарстану опубликовало информацию о том, где были зафиксированы случаи заражения лихорадкой Западного Нила в республике. Согласно данным ведомства, все заболевшие находились в пределах инкубационного периода на дачных участках либо посещали лесные массивы.
- В Горнозаводском округе Пермского края произошло столкновение поезда, следовавшего по маршруту Уренгой — Москва, с грузовым автомобилем. Пассажиры поезда не пострадали.
- Проблемы в работе видеохостинга YouTube продолжают фиксировать на территории России. С начала суток и к 09.00 по московскому времени на работу сервиса пожаловались более тысячи пользователей.
Ключевые события 891-го дня специальной военной операции на Украине:
- За неделю группировка войск «Центр» в зоне СВО освободила пять населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.
- В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих, из них 33 в зоне ответственности группировки войск «Центр».
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 632 самолета, 278 вертолетов, 28 839 беспилотных летательных аппаратов, 559 зенитных ракетных комплексов, 16 740 танков и других боевых бронированных машин, 1 395 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 714 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 283 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.
Елизавета Пуншева
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