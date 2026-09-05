Задолженность россиян по кредитам выросла до 37,87 трлн рублей

Число граждан с просрочкой выросло со второго квартала прошлого года с 8,93 млн до 8,98 млн человек

Фото: Максим Платонов

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), портфель розничных кредитов без учета дефолтов достиг 37,87 трлн рублей. Информацию «Реальному времени» предоставили в пресс-службе бюро.

По сравнению с I кварталом 2026 года показатель увеличился на 410 млрд рублей (с 37,46 трлн), а относительно II квартала 2025 года — на 2,13 трлн рублей (с 35,74 трлн).

Просроченная задолженность сроком от 30 до 90 дней сократилась до исторического минимума в 0,8% портфеля, или 294,34 млрд рублей. В начале года она составляла 0,9% (329,52 млрд руб.), годом ранее — 1,1% (376,43 млрд руб.).

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Количество заемщиков с действующими кредитами снизилось за год на 1,2 млн человек, до 47,4 млн. При этом число граждан с просрочкой выросло со второго квартала прошлого года с 8,93 млн до 8,98 млн человек.

Среднее количество кредитов на одного заемщика остается стабильным три квартала подряд и составляет 2,2 кредита при средней сумме задолженности 1,2 млн рублей на человека.

В общую сумму в 37,87 трлн рублей не включены безнадежные долги, которые банк уже списал со своего баланса как невозвратные. Учитываются только те кредиты, по которым еще теоретически возможны платежи.

Ранее сообщалось, что объем выдач микрофинансовых организаций во втором квартале 2026 года составил 490 млрд рублей.

Зульфат Шафигуллин