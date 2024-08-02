Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпиады-2024

Фото: Динар Фатыхов

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали финалистками летней Олимпиады-2024 в Париже. В полуфинале они обыграли испанскую пару Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо со счетом 6:1, 6:2, пишет «Интерфакс».

В матче за золото Андреева и Шнайдер сыграют с итальянскими спортсменками Сарой Эррани и Ясмин Паолини. Встреча состоится 4 августа. Таким образом, россиянки гарантировали себе как минимум серебряную медаль и первыми из соотечественников станут призерами текущих Игр.

Всего на участие в Олимпиаде-2024 было заявлено 15 спортсменов из России, 12 из них уже завершили свои выступления. С 6 по 10 августа соревноваться будут российские гребцы на каноэ — Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко. Петров выступит среди одиночников на дистанции 1000 м, с Коровашковым в паре — на 500 м, Ромасенко — в одиночке на 200 м.

Россияне и белорусы выступают на Олимпиаде под нейтральным флагом, в медальном зачете их достижения учтены не будут.

Рената Валеева