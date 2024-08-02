Российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР
За неделю группировка войск «Центр» в зоне СВО освободила пять населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.
— Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское Донецкой Народной Республики, — сообщила пресс-служба.
Напомним, 30 июля в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Ленинское в ДНР.
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