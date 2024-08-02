Российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР

Фото: Динар Фатыхов

За неделю группировка войск «Центр» в зоне СВО освободила пять населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

— Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское Донецкой Народной Республики, — сообщила пресс-служба.

Напомним, 30 июля в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Ленинское в ДНР.