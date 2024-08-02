КФУ оплатит обучение детей участников СВО

Казанский федеральный университет оплатит обучение детей участников специальной военной операции. Соответствующее решение принял ректорат КФУ, его поддержало руководство Татарстана.



Установленные Казанским университетом меры по снижению стоимости платных образовательных услуг для детей участников специальной военной операции утверждены по согласованию с руководством Республики Татарстан и поддержаны лично раисом РТ Рустамом Миннихановым.

КФУ получает от республики значительную финансовую поддержку на многие научные и образовательные проекты, что позволило выделить финансирование на эти цели из собственных средств вуза и принять решение о шагах поддержки.

Речь идет о поддержке обучающихся в вузе (включая филиалы) на очной и очно-заочной формах, которые получают высшее образование впервые (бакалавриат или специалитет). Льгота не распространяется на обучающихся, принятых в КФУ в предстоящем учебном году в порядке перевода из других образовательных организаций.

КФУ профинансирует обучение детей участников СВО за счет собственных средств, в том числе полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов. Всего в учебном 2024/2025 году на это выделят 25 млн рублей.