Сбои в работе YouTube продолжаются: на работу видеохостинга пожаловались более 15 тысяч пользователей

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Проблемы с работой видеохостинга YouTube продолжают фиксировать на территории России. С начала суток и к 09.00 по московскому времени на работу сервиса пожаловались более тысячи пользователей, следует из данных сервиса «Сбой.РФ».

За 1 августа на работу видеохостинга пожаловались 15 521 пользователь. По данным сервиса, порядка 24% жалоб на работу YouTube приходятся на Москву, 10% — на Санкт-Петербург, 6% — на Краснодарский край, 4% — на Московскую область, еще 3% — на Татарстан.

Жалобы на работу сервиса связаны с невозможностью смотреть видео. скриншот с сайта сбой.рф

Сбой, начавшийся 1 августа, коснулся пользователей приложения на iOS и Android. Также наблюдаются сбои в работе YouTube в браузере. У пользователей нет возможности смотреть видео.

Олег Исаков