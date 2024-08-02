Следком сообщил о возбуждении дела против сенатора Савельева по подозрению в заказном убийстве

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против сенатора Дмитрия Савельева. Его подозревают в том, что он заказал убийство бизнесмена, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, пишет РБК.

По версии следствия, в августе 2023 года Савельев поручил организовать убийство своему знакомому. Тот попытался найти исполнителя преступления. Однако о подготовке узнали правоохранительные органы. Они решили устроить инсценировку убийства в рамках «мероприятий по изобличению заказчика».

Фамилия предпринимателя — Ионов, сообщил изданию источник, знакомый с материалами уголовного дела. Савельев и Ионов делили контроль над финансовым фондом, через который проходили денежные потоки. Ионов находился под арестом.

После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев передал вознаграждение соучастнику.

— Дальше все действия проходили под оперативным контролем федеральной службы — есть запись телефонных переговоров участников заказа, также зафиксирована передача денег, — сообщил источник.

С 2016 года Савельев представляет в Совете Федерации интересы Тульской области. До прихода в структуру он с 1999 по 2016 год был депутатом Госдумы. Сейчас он является членом Комитета по экономической политике.

Рената Валеева