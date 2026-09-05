В АКОРТ оценили вероятность возвращения Zara на российский рынок

Ранее бренд подал заявку на регистрацию товарного знака

Фото: Айдар Раманкулов

Говорить о возможном возвращении бренда Zara на российский рынок на основе регистрации товарного знака слишком рано, заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, чьи слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что регистрация товарного знака является обычной практикой защиты интеллектуальной собственности, которую международные компании используют вне зависимости от своего присутствия на определенных рынках. «Поэтому делать выводы о возможном возвращении Zara, основываясь на этом, преждевременно», — отметил Богданов.

Он добавил, что российский модный рынок за последние годы претерпел значительные изменения. Новые бренды, такие как Maag, Ecru, Vilet и Dub, которые были запущены в 2023 году, активно развивают свои бизнесы и розничные сети в стране.

— Сегодня российский fashion-рынок остается динамичным и конкурентоспособным, предлагая покупателям широкий ассортимент брендов и форматов. Компании продолжают инвестировать в развитие своих розничных сетей и товаров. Рынок эволюционирует, и его дальнейшее развитие будет зависеть от стратегий всех участников, — заключил Богданов.

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Никита Егоров