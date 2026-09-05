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Названа сфера, где средняя зарплата превышает 900 тыс. рублей

10:24, 05.09.2026

Еще в одной отрасли доходы превысили 700 тыс.

Названа сфера, где средняя зарплата превышает 900 тыс. рублей
Фото: Михаил Захаров

Средняя заработная плата в России в сфере морского пастбищного рыбоводства за период с января по май 2026 года составила более 971 тысячи рублей, пишет ТАСС.

Согласно полученным данным, в указанном периоде средняя зарплата в морском пастбищном рыбоводстве достигла 971 411 рублей. В то же время работники, занимающиеся арендой и лизингом медицинского оборудования, в среднем зарабатывали 728 882 рубля.

Ранее была названа вакансия с самой высокой зарплатой в Казани.

Никита Егоров

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