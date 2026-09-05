Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов
Местами кратковременный дождь, гроза, днем возможен град
Сегодня в Татарстане будет облачно, днем с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза, днем возможен град, сообщили в Гидрометцентре республики.
Утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с, местами кратковременные усиления до 14 м/с, при грозе 15—20 м/с. Температура составит от +22 до +27 градусов.
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