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Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности

13:35, 02.08.2024

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

— Участники обсудили вопросы международной повестки, — уточняет пресс-служба Кремля.

Докладчиками выступили глава МИД Сергей Лавров и глава СВР Сергей Нарышкин.

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