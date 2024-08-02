Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
— Участники обсудили вопросы международной повестки, — уточняет пресс-служба Кремля.
Докладчиками выступили глава МИД Сергей Лавров и глава СВР Сергей Нарышкин.
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