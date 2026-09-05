Эксперт Юшков перечислил последствия снижения запасов газа в Евросоюзе

Из-за падения подорожают азотные удобрения, производимые из метана

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Недостаточные запасы газа в европейских подземных хранилищах перед началом отопительного сезона могут привести к повышению цен на отопление, горячую воду и услуги ЖКХ осенью и зимой, а также к возможному подорожанию продуктов питания в 2027 году, считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности, чей комментарий приводит ТАСС.

По его словам, запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) на месяц раньше традиционного начала отопительного сезона находятся на минимальном уровне с 2011 года, что создает угрозу газоснабжению региона. Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила 4 сентября, что ЕК готова снизить нормы заполнения ПХГ с 90% до 75% для стран, которые не успеют подготовиться к отопительному сезону к 1 октября.

Юшков отметил, что с уменьшением запасов газа в подземных хранилищах в преддверии отопительного сезона Евросоюзу придется увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ) зимой для компенсации недостатка. Это приведет к повышению спроса на импортный газ, что, в свою очередь, приведет к росту его цен в ЕС.

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Он добавил, что ЕС придется конкурировать с азиатскими странами за танкеры с газом, предлагая более высокие цены. «Им потребуется платить больше, чем готовы заплатить страны Азии, чтобы газовые танкеры направлялись в Европу, а не в Японию, Южную Корею или Китай. Это прежде всего приведет к росту цен на энергию, отопление, горячую воду и коммунальные услуги, а также на продукцию промышленности», — объяснил эксперт.

По его словам, в будущем европейцы почувствуют увеличение цен на продукты питания.

— Подорожают азотные удобрения, производимые из метана. Это заставит сельскохозяйственных производителей включать более высокие затраты на удобрения в цену своей продукции. Таким образом, европейцы столкнутся с подорожанием продуктов питания в 2027 году, — добавил он.

Ранее в ФАС заявили, что цены на АЗС не превысят инфляцию.

Никита Егоров