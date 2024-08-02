Из Казани задержали два рейса «по решению авиакомпании»

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 2 августа, в Международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая произошли задержки двух рейсов. В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры сообщили, что рейс № WZ 4667 авиакомпании Red Wings в Астану был отложен с 09.40 до 16.30, а рейс № WZ 106 той же компании в Москву — с 14.40 до 19.05.

— Задержки произошли в связи изменением времени вылета по решению авиакомпании. На время ожидания вылета авиакомпания предоставит пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Для пассажиров организована работа мобильной приемной, где они могут обратиться к помощнику Татарского транспортного прокурора. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры.

Напомним, 27 июля в аэропортах Казани и Нижнекамска вводили временные ограничения на полеты.