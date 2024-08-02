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Происшествия

В Пермском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

08:43, 02.08.2024

В Горнозаводском округе Пермского края произошло столкновение поезда, следовавшего по маршруту Уренгой — Москва, с грузовым автомобилем. Пассажиры поезда не пострадали.

Губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале сообщил, что состав отогнали на станцию Европейский, где будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, 29 июля, в Волгоградской области поезд №491 Казань — Адлер также столкнулся с грузовиком. В том происшествии с рельсов сошли девять вагонов — более 140 человек пострадали.

Олег Исаков

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Происшествия

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