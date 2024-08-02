«Документы подтверждают мою невиновность»: казанский суд отправил в СИЗО экс-главу КирМоса

Фото: Динар Фатыхов

Под стражу до 1 октября заключил сегодня Вахитовский суд Казани Сергея Миронова, ранее уволенного по утрате доверия с поста главы Кировского и Московского районов Казани. Свою причастность к преступлениям и причинению ущерба бюджету задержанный в суде отрицал, передает с места журналист «Реального времени».



Его адвокаты Рамиль Ахметгалиев и Николай Соколов сегодня просили о более мягкой мере пресечения. Называли незаконным преследование своего клиента, считая его целью получение доказательств для рассмотрения гражданского иска прокуратуры о «раскулачивании» на 308 млн рублей, отмечали давление оперов на двух свидетелей и указывали на серьезные проблемы со здоровьем своего клиента.

За год Миронов перенес три операции на суставах, в суд сегодня его доставили под конвоем и на костылях. Серьезные проблемы с суставами у Миронова возникли еще в прошлом году. Он перенес уже три операции, последнюю провели 30 июля, а 31-го он получил направление на госпитализацию в госпиталь им. Бурденко.

«Документы подтверждают мою невиновность», — заявил сегодня Сергей Миронов, отметив, что именно эти материалы суд отказался приобщать.



Ущерб по делам о мошенничестве составляет порядка 2 млн рублей. Силовикам удалось выяснить — работавший до Шарапова водитель главы КирМоса тоже получал «вторую» зарплату. На карту его жены с 2017 по 2020 год было перечислено порядка 700 тысяч рублей.

Пока в актуальном обвинении Сергея Миронова — два эпизода зарплатных афер, три эпизода превышения полномочий и один эпизод злоупотребления ими.

Напомним, бывшего чиновника задержали вчера после допроса в СК, провели очную ставку с одним из бывших водителей и отправили ночевать в изолятор временного содержания.

Сегодня следователь 4-го отдела Евгения Романова предъявила экс-главе обвинение по трем эпизодам превышения полномочий с тяжкими последствиями, двум эпизодам мошенничества с использованием служебного положения и одному эпизоду злоупотребления.

Как Миронов назвал себя жертвой карьерных интриг прокуроров, прокурор обвинял его в обмане суда и называл кондуктором, а защитники информировали о давлении оперов на свидетелей — в репортаже с ареста бывшего главы КирМоса.