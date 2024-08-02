Российская спортсменка Анжела Бладцева вышла в финал Олимпиады в прыжках на батуте

Фото: Динар Фатыхов

На Олимпиаде в Париже россиянка Анжела Бладцева успешно прошла квалификацию и вышла в финальную часть соревнований по прыжкам на батуте. В лучшей из двух попыток она набрала 55,710 балла и заняла четвертое место среди 16 участниц.

Первое место в квалификации заняла белорусская спортсменка Виолетта Бордиловская с результатом 56,340 балла. Финал соревнований состоится 2 августа.

Анжеле Бладцевой 19 лет, она единственная российская участница олимпийского турнира по прыжкам на батуте и одна из 15 российских спортсменов, которые выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе.

Олег Исаков