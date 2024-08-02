Российские фигуристы сохранили бронзу Олимпиады-2022 в командном турнире
Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Канады на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении наград в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте CAS, передает РИА «Новости спорт».
В пятницу, после завершения произвольной программы у женщин, сборная Олимпийского комитета Канады подала протест на результаты соревнований. Однако CAS отказался пересматривать итоги турнира. Таким образом, российские фигуристы сохранят бронзовые медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
До этого CAS также отклонил апелляцию Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпиады 2022 года.
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