Российские фигуристы сохранили бронзу Олимпиады-2022 в командном турнире

Фото: Динар Фатыхов

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Канады на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении наград в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте CAS, передает РИА «Новости спорт».

В пятницу, после завершения произвольной программы у женщин, сборная Олимпийского комитета Канады подала протест на результаты соревнований. Однако CAS отказался пересматривать итоги турнира. Таким образом, российские фигуристы сохранят бронзовые медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

До этого CAS также отклонил апелляцию Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпиады 2022 года.

Рената Валеева