Эксперт Чернов заявил, что Volkswagen не умирает, а стремится избежать кризиса

Ранее компания утвердила план по сокращению рабочих мест и производственных мощностей

Фото: Реальное время

Volkswagen утвердил план по сокращению рабочих мест и производственных мощностей. Концерн намерен уменьшить выпуск автомобилей в Европе на 500 тысяч единиц и сократить модельный ряд вдвое. Аналитик компании Freedom Global Владимир Чернов в интервью «Российской газете» отметил, что текущая ситуация не свидетельствует о начале конца для Volkswagen, а скорее указывает на признание того, что прежняя бизнес-модель стала слишком затратной и нуждается в серьезной реструктуризации для конкурентоспособности с китайскими производителями и Tesla.

Volkswagen запускает крупнейшую реструктуризацию за свою 89-летнюю историю. Наблюдательный совет одобрил сокращение еще примерно 50 тысяч рабочих мест, что может привести к общему числу сокращений до 100 тысяч человек. Кроме того, концерн планирует сократить модельный ряд примерно на 50% и уменьшить сложность продуктовой линейки на 75%. Избыточные производственные мощности в Европе оцениваются более чем в 500 тысяч автомобилей в год.

Главной причиной изменений является неблагоприятная экономическая ситуация. Несмотря на крупные масштабы бизнеса, рентабельность Volkswagen резко упала из-за роста цен на энергоресурсы. В 2025 году операционная прибыль компании сократилась с 19,1 миллиарда евро до 8,9 миллиарда евро, а операционная рентабельность уменьшилась с 5,9% до 2,8%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Компания сталкивается с проблемами, такими как слабый спрос в ЕС, потеря позиций на китайском рынке, высокие производственные и трудовые издержки в Европе и необходимость инвестировать значительные суммы в разработку электромобилей и программного обеспечения. При этом китайские производители быстрее обновляют свои модельные ряды и предлагают конкурентоспособные электромобили по более низким ценам.

Что касается бренда Seat, эксперт отметил, что говорить о его ликвидации пока рано. В СМИ появилась информация о возможном прекращении использования этого бренда к 2029 году, при этом акцент будет сделан на Cupra, но окончательного стратегического решения пока не принято. Cupra показывает быстрый рост и позволяет работать в более высоком ценовом сегменте.

Чернов подытожил, что Volkswagen сейчас не находится на грани краха, а пытается избежать более серьезного кризиса через болезненные, но необходимые сокращения. Если концерн сможет избавиться от избыточных мощностей, сократить количество моделей и увеличить операционную маржу до 9% к 2030 году, эта перестройка позволит ему укрепить позиции. В противном случае, если сокращения будут осуществляться лишь за счет увольнений и закрытия заводов, а отставание в технологиях сохранится, Volkswagen может утратить статус одного из лидеров мирового автопрома.

Ранее сообщалось, что BMW отзывает 189 тыс. машин: выявленная проблема может привести к возгоранию.

Никита Егоров