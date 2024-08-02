Новости общества

15:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России зарегистрировали первый отечественный аналог инсулина

14:28, 02.08.2024
В России зарегистрировали первый отечественный аналог инсулина
Фото: Максим Платонов

Российская фармацевтическая компания зарегистрировала новый инсулин под названием «Ринглузин». Этот препарат является биоаналогом препарата «Апидра», производимого французской фармацевтической компанией.

— «Ринглузин» содержит действующее вещество глулизин, которое по силе действия соответствует обычному человеческому инсулину. Это первый российский биоаналог препарата «Апидра», — цитирует слова компании ТАСС.

Препарат прошел все необходимые исследования и клинические испытания, которые проводились в ведущих научно-исследовательских центрах России. Его будут производить в России по полному циклу — от субстанции до готовой лекарственной формы.

В мае 2024 года Министерство здравоохранения России зарегистрировало первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, а спустя два месяца первый пациент получил лечение вакциной.

Олег Исаков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоМедицина

Новости партнеров

Читайте также