В России зарегистрировали первый отечественный аналог инсулина

Фото: Максим Платонов

Российская фармацевтическая компания зарегистрировала новый инсулин под названием «Ринглузин». Этот препарат является биоаналогом препарата «Апидра», производимого французской фармацевтической компанией.



— «Ринглузин» содержит действующее вещество глулизин, которое по силе действия соответствует обычному человеческому инсулину. Это первый российский биоаналог препарата «Апидра», — цитирует слова компании ТАСС.



Препарат прошел все необходимые исследования и клинические испытания, которые проводились в ведущих научно-исследовательских центрах России. Его будут производить в России по полному циклу — от субстанции до готовой лекарственной формы.



В мае 2024 года Министерство здравоохранения России зарегистрировало первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, а спустя два месяца первый пациент получил лечение вакциной.

Олег Исаков