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СМИ: ISU отозвал нейтральный статус у фигуристки Валиевой

10:52, 05.09.2026

Спортсменка получила этот статус месяц назад

СМИ: ISU отозвал нейтральный статус у фигуристки Валиевой
Фото: взято с сайта fsrussia.ru

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил нейтральный статус российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Валиева получила этот статус месяц назад, 7 августа.

— Нейтральный статус Камилы Валиевой был отозван. Это решение было принято и сообщено сторонам несколько дней назад, — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что две российские гимнастки пропустят ЧЕ из-за отказа в визах.

Никита Егоров

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