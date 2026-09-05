СМИ: ISU отозвал нейтральный статус у фигуристки Валиевой
Спортсменка получила этот статус месяц назад
Международный союз конькобежцев (ISU) отменил нейтральный статус российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Валиева получила этот статус месяц назад, 7 августа.
— Нейтральный статус Камилы Валиевой был отозван. Это решение было принято и сообщено сторонам несколько дней назад, — заявил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что две российские гимнастки пропустят ЧЕ из-за отказа в визах.
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