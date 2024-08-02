Роспотребнадзор: зараженные лихорадкой Западного Нила посещали леса Татарстана

Фото: Максим Платонов

Управление Роспотребнадзора по Татарстану опубликовало информацию о том, где были зафиксированы случаи заражения лихорадкой Западного Нила в республике.



Согласно данным ведомства, все заболевшие находились в пределах инкубационного периода на дачных участках либо посещали лесные массивы. По два случая пришлись на Зеленодольский, Лаишевский и Высокогорский районы. По одному — на Апастовский, Черемшанский и Верхнеуслонский районы.



Среди девяти заболевших семь человек из Казани, один из Лаишевского района и еще один из Зеленодольского. Пять человек проходят лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице, а один уже выписан.

Олег Исаков