Роспотребнадзор: зараженные лихорадкой Западного Нила посещали леса Татарстана
Управление Роспотребнадзора по Татарстану опубликовало информацию о том, где были зафиксированы случаи заражения лихорадкой Западного Нила в республике.
Согласно данным ведомства, все заболевшие находились в пределах инкубационного периода на дачных участках либо посещали лесные массивы. По два случая пришлись на Зеленодольский, Лаишевский и Высокогорский районы. По одному — на Апастовский, Черемшанский и Верхнеуслонский районы.
Среди девяти заболевших семь человек из Казани, один из Лаишевского района и еще один из Зеленодольского. Пять человек проходят лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице, а один уже выписан.
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