Град в Казани и смерч в Нижнекамске, запрет на треш-стримы, лимит на сим-карты
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 30 июля.
- Госдума приняла закон, запрещающий «треш-стримы», которые содержат оскорбительный контент, изображения насилия и распространяются с целью оскорбления. Закон позволяет генпрокурору блокировать доступ к такому контенту через Роскомнадзор. А также депутаты одобрили законопроекты о регулировании мессенджеров и легализации майнинга криптовалют в России. Также в России ограничат число сим-карт на одного человека: не более 10 для иностранцев и не более 20 для россиян.
- В Казани прошел сильный ливень с градом размером в несколько сантиметров и порывистым ветром до 15 м/с. Из-за сильных дождей и скопления воды на некоторых улицах города изменили движение трамвайных и троллейбусных маршрутов.
- На аэропорт Бегишево в Нижнекамске обрушился смерч, причинивший серьезные разрушения. В Росавиации сообщили, что произошедшее с воздушными судами событие классифицировано как чрезвычайное происшествие: «В результате прохождения смерча, по предварительным данным, в аэропорту были повреждены: четыре учебных самолета Diamond DA42 из парка Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, частный вертолет, несколько машин перронной техники и ряд сооружений на аэродроме», — пишет агентство в своем телеграм-канале.
- Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая ждет масштабная реконструкция: проект обновления пассажирского перрона получил одобрение Главгосэкспертизы России. Реконструкция пройдет в три этапа.
- Директор казанской фирмы «Рисар» подозревается в преднамеренном банкротстве своей компании. По версии следствия, он продал имущество компании по заниженной цене, чтобы избежать уплаты налогов на сумму более 134 млн рублей. После этого он инициировал банкротство «Рисара» в Арбитражном суде.
- Число госпитализированных после аварии на железной дороге в Волгоградской области сократилось до 12 человек, среди которых трое детей. По состоянию на 15.00 30 июля количество пациентов в больницах снизилось почти вдвое по сравнению с предыдущими данными.
- «Игры дружбы», которые должны были пройти в России в сентябре 2024 года, официально перенесли на 2025 год. IFA, организатор игр, решила отложить турнир, чтобы расширить программу и привлечь больше участников, а также учесть потребности спортсменов в восстановлении после летних международных турниров 2024 года. Новые даты проведения Игр будут объявлены после согласования с российским правительством.
- Компания «Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды своим акционерам. Решение о выплате дивидендов принято советом директоров и акционерами компании, а сами выплаты могут быть осуществлены до конца октября 2024 года.
- Московское УФАС выявило картельный сговор на рынке медицинских изделий, организованный пятью компаниями, в результате которого бюджету России был нанесен ущерб более чем на 642 миллиона рублей. Заказчиками оказались государственные медицинские учреждения, в том числе федеральные научные центры. Нарушителям грозят штрафы в соответствии с Кодексом административных нарушений.
- «Ак Барс» расстался с нападающим Евгением Свечниковым по обоюдному согласию, игрок может перейти в «Торпедо». Также клуб покинул Станислав Галиев по истечении контракта, он провел за «Ак Барс» шесть сезонов, набрав 163 очка.
Ключевые события 888-го дня специальной военной операции на Украине:
- Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ленинское в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны. Это произошло в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр», что позволило им улучшить свое тактическое положение.
- Вертолеты Ми-28НМ российской армейской авиации успешно атаковали позиции противника на северо-восточном направлении. Экипажи вертолетов уничтожили замаскированную технику и живую силу противника, обеспечив поддержку группировке войск «Север».
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 631 самолет, 278 вертолетов, 28 692 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 725 танков и других боевых бронированных машин, 1 393 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 567 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 201 единица специальной военной автомобильной техники ВСУ.
Анастасия Фартыгина
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