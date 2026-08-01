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Все аэропорты Татарстана возобновили работу

10:31, 01.08.2026

Ограничения с аэропорта Бугульмы сняты

Все аэропорты в Татарстане возобновили работу. Об этом сообщила Росавиация.

— С аэропорта Бугульмы сняты все ограничения, которые были связаны с беспилотной опасностью, — сообщает пресс-служба.

Ранее аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрывались из-за угрозы атак БПЛА.

Вадим Вахрушев

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