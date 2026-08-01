Все аэропорты Татарстана возобновили работу
Ограничения с аэропорта Бугульмы сняты
Все аэропорты в Татарстане возобновили работу. Об этом сообщила Росавиация.
— С аэропорта Бугульмы сняты все ограничения, которые были связаны с беспилотной опасностью, — сообщает пресс-служба.
Ранее аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрывались из-за угрозы атак БПЛА.
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