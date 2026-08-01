Илья Самошников сыграет с первых минут в матче с «Акроном»
Футболист заменит дисквалифицированного Илью Рожкова
«Рубин» в своих социальных сетях опубликовал состав на матч второго тура РПЛ против «Акрона».
Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Состав «Рубина»: Ставер, Тесленко, Арройо, Нижегородов, Вуячич, Начо, Самошников, Грипши, Безруков, Ходжа, Даку.
Матч пропускает защитник Илья Рожков, получивший красную карточку в игре первого тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).
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